Já sabe o que vai ver no Lollapalooza? TOCA indica dez shows imperdíveis

Elegância com Michael Kiwanuka

O inglês Michael Kiwanuka durante o festival de Glastonbury em 2024; ele toca no Lollapalooza 2025 Imagem: Harry Durrant/Getty Images

O britânico traz seu neo-soul encantador de volta ao Brasil, agora na turnê de divulgação de "Small Changes", lançado no final do ano passado. Sim, "Cold Little Heart" não deve faltar.

Empoderamento com Drik Barbosa

A rapper Drik Barbosa promete show especial para o Lollapalooza 2025 Imagem: Dilvugação/Drik Barbosa

Representante da primeira linha do rap brasileiro, Drik chega no Lolla com um show pensado especialmente para o festival.