Não rolou: o que deu errado em shows, turnês e festivais cancelados em 2024

O ano de 2024 foi marcado por grandes shows internacionais e nacionais. No entanto, como nem tudo são flores, alguns artistas, festivais e turnês não puderam seguir com os planos e cancelarem suas presenças nos palcos espalhados pelo Brasil.

Paramore e mais três

A banda formada por Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro estava confirmada na edição deste ano do Lollapalooza. A última passagem deles pelo Brasil aconteceu no ano anterior, em março de 2023, com o álbum mais recente deles, "This is Why".

Sem dar muitas explicações, eles cancelaram o seu no festival e foram substituídos pelo Kings of Leon. Nesta mesma edição do Lolla —evento que já é marcado por cancelamentos— outras três atrações também deixaram de vir: Jaden Smith, Rina Sawayama e Dove Cameron.