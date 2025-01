A dois meses do Lollapalooza, festival anuncia transporte público 24 horas

Ingressos

A venda de ingressos abriu no dia 20 de agosto. A novidade da edição 2025 é que as famosas e instagramáveis pulseiras do Lolla serão substituídas por ingressos digitais.

Há tipos diferentes de ingressos. O Lolla Pass dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Pass no primeiro lote vão de R$ 956,25 a R$ 2.250, já incluindo o desconto de 15% do banco patrocinador.

Já o Lolla Comfort Pass permite acesso aos três dias do festival em uma área exclusiva, com guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, e espaço para descanso. Para esse setor os ingressos custam de R$ 1.674,50 a R$ 3.940, já incluindo o desconto de 15% do banco que patrocina o evento.

Há também o Lolla Lounge Pass, espaço mais premium do festival, promovido por outro patrocinador. Esse pass para o lounge dá acesso aos três dias do festival em área exclusiva, com open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Nesse caso, os preços no primeiro lote vão de R$ 3.316,25 a R$ 4.610, já incluindo o desconto de 15% do banco que banca.