MC em reality da Netflix, veterano Kamau lança EP: 'Melhor prato do menu'

O que me move é a vontade de não estacionar. O que me faz escrever melhor é ter comigo sempre a minha história e se manter original no que eu faço. E o EP 'EST... (Ser)' é uma bela demonstração do quanto a minha busca e autocobrança estão presentes no ofício de mostrar meu amor pela música, pelo rap e pela cultura hip hop da melhor forma. Kamau

Voz marcante na cultura negra

Reconhecido como um dos pilares da cultura negra no Brasil, Kamau é frequentemente visto como um mentor para novas gerações de artistas. Ele mesmo descreve sua relação com DJ KL Jay, do Racionais MC's, como a de um irmão mais velho.

Na faixa "Dale", Kamau não apenas homenageia o icônico grupo, mas também reflete sobre a convivência entre gerações na cena do rap. "Sempre me atualizo com o que está acontecendo, sem importar de onde vem a informação, mas prezo mais pelas atitudes do que por conselhos clichês", comenta.

Kamau é um exemplo vivo da troca de experiências entre gerações, o que ele descreve na faixa "[Há] Essência". "O tom professoral algumas vezes pode atrapalhar o movimento e quem tá chegando. O próprio movimento hip hop levanta a bandeira da troca de experiência com outras gerações, por isso deixo essa relação de admiração com a caminhada um pouco mais leve para que todos aprendam."

Conectando gerações e continentes

O valor e a relevância na cena musical são reforçados por Kamau como mestre de cerimônias na série "Nova Cena", da Netflix, onde buscou novos talentos do rap e do trap no Brasil. Sua participação trouxe um toque nostálgico dos tempos da MTV, apresentando o programa ao lado de Djonga, Tasha & Tracie e Filipe Ret.