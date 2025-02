 Lollapalooza Brasil 2025: festival anuncia grade completa de horários

O Lollapalooza Brasil disponibilizou hoje (04) no seu aplicativo oficial os horários dos shows de todos os palcos. Nos dias 28, 29 e 30 de março, o público terá acesso a mais de 70 apresentações. Por meio do app, será possível montar seu calendário pessoal de shows e ter acesso a todas as informações da 12ª edição brasileira do festival, que preenche os 600 mil m² do Autódromo de Interlagos com música de qualidade e momentos únicos. Em 2025, os headliners da edição são: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool e Rüfüs Du Sol.

Imagem: Reprodução

A partir de agora, o público saberá em qual palco acontecerá cada um dos shows e poderá começar a planejar seu dia no festival. O Lollapalooza Brasil abrirá os portões às 11h a cada dia de evento e já às 12h iniciam os shows. São diversas atrações divididas em quatro palcos, portanto, se programar é essencial para aproveitar ao máximo as experiências oferecidas pelo festival. Confira os horários: