Lolla traz norueguesa que divide faixa com Sabrina Carpenter: 'Sou fã dela'

O álbum foi lançado em abril de 2024. Alguns meses antes, ela abriu shows da Eras Tour, a gigantesca turnê mundial de Taylor Swift.

Girl in Red se apresenta durante Eras Tour, em 9 de junho de 2023, em Detroit, Michigan Imagem: Scott Legato/TAS23/Getty Images

A aproximação com duas das mais conhecidas cantoras pop do planeta não significa que a música de Girl in Red é feita a partir de refrões pegajosos e melodias que grudam na cabeça. Desde o disco de estreia, "If I Could Make It Go Quiet" (2021), ela se coloca como uma voz indie que dá vida a letras confessionais.

São letras que tocam o coração de muita gente. Lésbica, Girl in Red virou uma espécie de exemplo para muitos adolescentes e pós-adolescentes nas redes sociais. A expressão "você ouve girl in red?" era usada no TikTok como um código entre jovens queers,

O que ela disse

Em entrevista, ela fala sobre a parceria com Sabrina Carpenter, sobre a sua relação com as redes sociais e com os fãs. Leia a seguir.