'Tudo é eletrônico': San Holo traz ao Lollapalooza a soma guitarra + DJ set

Você toca em grandes festivais, como Lollapalooza, Electric Daisy Carnival. Acha que a dance music virou um gênero tão pop como o rock, o rap?

San Holo - Tudo vai virar música eletrônica. Até mesmo bandas estão gravando eletronicamente, assim, tudo é música eletrônica. Com a tecnologia que temos, dá para fazer um hit no seu laptop sem microfones e outros instrumentos. A tecnologia fez com que toda música fosse eletrônica. Está em todo lugar.

A música eletrônica nos liberta, nos inspira a explorar coisas novas. Não há mais regras, como era com o punk. Podemos fazer o que der na cabeça. Você pode criar algo e já lançar para o mundo, e, se as pessoas se conectarem com aquilo, ótimo. Se não se conectarem, beleza. É uma mentalidade punk, tipo, vamos fazer. San Holo

Não me considero artista de EDM, sou artista que busca a inovação musical, busca inovar a própria EDM. Lancei o disco "Existential Dance Music" porque queria me afastar um pouco do termo electronic dance music, até porque tudo é eletrônico hoje em dia.

Com tanta coisa sendo lançada na música eletrônica hoje em dia, pode recomendar coisas boas que tem ouvido?

San Holo - Ouço tanta coisa... Música clássica, rock, heavy metal. Tem um dos remixes de "We Rise" que lançamos, feito por um cara chamado Midwxst. Ele fez um rap em cima de "We Rise", transformou em uma faixa completamente nova. Então se alguém quiser ouvir algo bem novo e diferente, ouça esse remix.