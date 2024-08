Quem é a atriz de 82 anos que causou com cena de orgia

Cristina Pereira em cena do filme "O Clube das Mulheres de Negócios" Imagem: Divulgação/Vitrine Filmes

Filme levanta a discussão de diversos preconceitos. Machismo, racismo e classismo são alguns dos temas centrais, que caminham entre as diferentes histórias e personagens. Em entrevista a Splash, Muylaert contou que se inspirou nos problemas reais e cotidianos para elaborar a trama. "A história começou sendo só sobre gênero e o Brasil veio entrando e eu fui dando corda, porque, enfim, fui falando da brasilidade e da nossa forma. O Brasil é um país muito hipócrita. E o filme é sobre hipocrisia também."

Cristina Pereira revelou, em coletiva sobre o filme, ter sofrido abuso sexual. Em uma das cenas mais incômodas do longa, Candinho (Rafael Vitti) é vítima de assédio. Em entrevista durante o Festival, Cristina Pereira contou que foi estuprada aos 12 anos enquanto estava indo para a escola. "Cheguei no colégio com o uniforme aberto e ninguém se preocupou, só queriam saber por que eu estava chegando atrasada. Quando o Candinho chora, sou eu que choro e são muitas meninas de 12 anos, como aquela menina que estava a caminho do colégio. Mataram aquela menina."

Orgia. Aos 82 anos, Ítala voltou a ser ovacionada por sua participação no filme. Na trama, sua personagem Donatela participa de uma cena de orgia com vários homens. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a gravação da cena levou mais de três horas e foi "cansativa", de acordo com Ítala. Atriz mais velha do elenco, ela representa as mulheres que seguem tendo desejos e atividades sexuais independentemente da idade.

Estreia no final do ano. "O Clube das Mulheres de Negócios" tem estreia prevista nos cinemas de todo Brasil para novembro deste ano.