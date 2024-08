Vera Fischer diz que se apaixonou por ator durante gravação; saiba quem

Vera Fischer, 72, contou que já se apaixonou por um ator durante uma gravação.

O que aconteceu

A declaração foi dada ao Omelete, na quarta-feira (14). Vera contracenou pela primeira vez com José Wilker, que morreu em 2014, no filme "Bonitinha, mas Ordinária (1981)". "Teve um dia que a gente fez um take na praia, bem grudados um no outro, de frente para o mar, e essa cena demorou muito, e o sol fritando as nossas cabeças. Ele começou a recitar Drummond olhando dentro do meu olho. Eu comecei a ficar tonta, tonta e apaixonada por este homem. Aí eu falei pra ele 'Meu Deus, o que você fez comigo?'".

A atriz afirmou que foi algo momentâneo, já que Wilker era casado, na época, com uma grande amiga de Vera, a também atriz Renée de Vielmond. Vera, porém, reafirmou que nos momentos em cena, Wilker era especial. "Foi muito interessante, porque eu, realmente, caí de quatro pelo Wilker. Eu devo ser sincera e honesta. Eu até falei isso para ele, depois. Sempre ficamos amigos, mas o que aconteceu, em termos de cena, em termos de trabalho artístico, foi a única pessoa pela qual eu caí de quatro, realmente".