Festa de Barretos: confira os horários dos shows do primeiro fim de semana

Ainda há ingressos disponíveis para todos os setores do Parque do Peão, à venda no site oficial do evento. Confira as opções:

Parque/Rodeio/Show: garante acesso às arquibancadas e à pista. Os ingressos para os dias 17 e 24, os dois sábados do evento, estão esgotados.

Camarote Arena Premium: é um espaço VIP com buffet completo, open bar, vista privilegiada do palco principal e da arena de rodeio.

Camarote Brahma: é outro espaço que oferece ao público um ambiente exclusivo e uma vista privilegiada dos artistas no palco do Estádio de Rodeio. No local, o público curte o evento no mesmo ambiente que celebridades e influenciadores e aproveita open bar, buffet exclusivo e diversas opções gastronômicas.

Área VIP: é um espaço dentro da festa que conta com complexo de bar para venda de bebidas. Além disso, o local tem apresentação de DJs que tomam conta da pista mesmo após o término dos shows na arena.

Pista Gold: o local tem espaço reservado na arquibancada do lado direito da arena e conta com serviço exclusivo de bar e banheiros.

Pista e Stage Prime: espaço em que o público fica praticamente cara a cara com os artistas no palco. Os dois setores contam com Rancho Prime, onde o público tem música ao vivo, buffet e open bar completo.

Camarote Open Super Bull Ballantines: é também um disputado espaço VIP. O local tem vista privilegiada e conta com serviço open bar de bebidas e DJs.

é também um disputado espaço VIP. O local tem vista privilegiada e conta com serviço open bar de bebidas e DJs. Camarote Dagente: fica localizado nas estruturas de camarotes do lado esquerdo da arena e conta com serviço de bar exclusivo para venda de bebidas e petiscos.