'Acho bem difícil', diz Titina Medeiros sobre cenas de sexo em novela

Ela relembra as parcerias que fez na novela, com o autor Filipe Miguez e com seus parceiros de cena, como Taís Araújo, Humberto Carrão e Cláudia Abreu, com muito carinho. "Nunca tinha feito novela. Não sabia o que era nem fazer novela. Porque atuar em teatro é uma coisa... Só que isso também só foi possível porque eu tive grandes parceiros. Eu tive muita sorte. Me considero uma pessoa de muita sorte, porque esses parceiros são meus parceiros que ficaram para a vida".

Cláudia Abreu me defendeu em set [...] Eu não sabia muito de entendimento de câmera, de posicionamento, a coisa do enquadramento, não sei o quê. E teve uma vez que um cinegrafista me falou 'essa menina, não sei o quê'. Ela [Cláudia Abreu] se levantou e falou 'para, é a primeira novela dela'.

Titina Medeiros

Com duas novelas no ar, uma reprise e uma inédita, Titina conta que o reconhecimento na rua aumenta. "Você é reconhecido nos lugares. Você entra no avião, você percebe os olhares, as pessoas lhe reconhecendo. É engraçado. Aumenta, sim, em dose dupla ainda [...] Tem muita gente, mesmo no horário cedo, como o de 'Cheias de Charme', que assiste a essa novela e não assiste a Nivalda. E tem gente que assiste a 'No Rancho Fundo' e não assiste a 'Cheias de Charme'. É dose dupla mesmo!"

O retorno de Nivalda

Nivalda é a primeira-dama de Lapão da Beirada, uma das cidades onde se passa a novela das 6 "No Rancho Fundo". Este é retorno da personagem, que originalmente foi criada para "Mar do Sertão", trama exibida em 2022.