'Culpa e Desejo' arrebata com o romance entre uma mulher e seu enteado

A trama já é potencialmente explosiva, mas Breillat consegue incrementar o filme ao criar uma Anne com perfil muito mais intrigante do que a original. A mulher é manipuladora, até um pouco cruel, e se mostra conectada a um mundinho particular. De alguma forma, ela acredita que poderá proteger sua família e sua carreira e ainda assim continuar o caso romântico com o enteado.

Num filme que busca apoio em sutilezas do roteiro, boas atuações são essenciais. Embora o jovem Samuel Kircher não seja brilhante como Theo, Léa Drucker tem uma performance fantástica como Anne, compondo um tipo entre tresloucada e controlada.

"Culpa e Desejo", 2023

Direção Catherine Breillat

Elenco Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin

Classificação 16 anos

Onde Prime Video (Trailer)