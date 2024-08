Cantoria? Estrela da Casa corre risco de ter PPV insuportável

A Globo poderia adotar uma regra para que os participantes cantassem apenas na hora das dinâmicas, diz Bárbara Saryne. "Espero que alguém tenha bom senso. Se a pessoa focar só no lado da música, vai acabar perdendo, porque o público que engaja é pela personalidade".

Em relação à casa do reality, Pasin expôs que o ambiente é agradável em sua área externa, mas não tanto no interior. "No jardim, bate uma brisa, tem um barulho dos pássaros, senti uma paz maior", contou. "Dentro da casa, fiquei incomodado. Parece um grande estúdio; as luzes do teto são muito fortes".

Com camas confortáveis, mas portas barulhentas e quartos pequenos, dormir torna-se um desafio. "Não tem como esquecer que você está dentro de um estúdio", diz Pasin. "Me incomodou e sufocou um pouco".

Estrela da Casa é 'BBB do segundo semestre'

Pasin também contou que a Globo tem demonstrado uma grande dedicação e investimento no novo reality, que soa como um "BBB do segundo semestre". "Estão apostando muito, porque não querem um programa de uma temporada só", diz.

A Globo está se apegando muito ao sucesso do BBB para fazer o novo reality "bombar", avalia ele. "O próprio Boninho assumiu isso: que usa estratégias do BBB".