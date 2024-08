Globo anuncia participantes do reality show Estrela da Casa; confira

Novo programa da Globo estreia no dia 13 de agosto. O reality show será apresentado por Ana Clara, com exibição diária na Globo e trechos de desdobramentos no Multishow. O Globoplay transmitirá 24 horas a casa com os competidores.

A ex-BBB comanda o Estrela da Casa, novo reality da Globo

Dinâmicas do reality

A Jam Session acontece às segundas-feiras, garantindo a troca de experiências entre participantes e ídolos. Nela, grandes cantores terão papo íntimo com os confinados. Durante o programa à noite, faz um show exclusivo para o público. Já quem ganha o posto de Estrela da Semana apresenta um número musical com o artista.

O Festival ocorre às terças-feiras, sendo a oportunidade que os competidores têm de se apresentar no palco. A dinâmica conta com plateia e acontece ao vivo. Quem participa são: a Estrela da Semana, o Dono do Palco, o Hitmaker e três cantores que podem ser eliminados. O concorrente da eliminação que receber menos votos após a apresentação deixa o programa.

Já às quartas-feiras, os competidores lançam um single de seu repertório. Quem tiver a música mais ouvida se torna o Hitmaker da semana. O anúncio será feito por Ana Clara aos domingos.