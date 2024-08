Participante do Estrela da Casa denunciou assédio de Tirullipa na Farofa

Nicole foi uma das mulheres que relatou assédio do humorista. "Me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez assédio só comigo, é uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa... mas eu estou indignada. Porque era fã desse cara", escreveu no Instagram.

Certos tipos de brincadeiras tem limites... Não permitam alguém fazer algo com você sem sua permissão. Nicole Louise

Influenciadora denuncia Tirulipa por assédio na Farofa da Gkay Imagem: Divulgação

Na ocasião, Lucas Pasin, colunista de Splash, apurou que Triullipa estava arrependido. Porém, quase um ano depois, o humorista disse que a situação não foi assédio e que as denúncias eram "mimimi".

Estrela da Casa

Estrela da Casa tem estreia confirmada para a próxima terça-feira (13) na tela da Globo. Criado por Boninho, o formato irá ao ar sob o comando de Ana Clara Lima, 27, e terá a missão de bater de frente com A Fazenda 16 (Record) a partir de setembro.