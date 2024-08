Prêmio, protagonistas e mais: o que sabemos sobre o Estrela da Casa

O Hitmaker é eleito depois de figurar com o single mais ouvido da semana. Ele se apresenta no Festival e ainda ganha um mimo dos fãs.

A Estrela da Semana é definida depois de duas provas: uma em grupo e outra individual. A disputa em grupo acontece às quintas-feiras, seguindo o pedido do profissional que conversou com os competidores. Os vencedores da primeira etapa participam da segunda fase individual, a Prova da Estrela. Ao ganhar, o participante fica imune, se apresenta no Festival e indica dois participantes para a Batalha.

Por fim, o Dono do palco enfrenta uma "prova raiz", que acontece aos sábado, ao longo do dia. O ganhador fica imune, se apresenta no Festival e manda um adversário direto para a Batalha.