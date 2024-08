Quem é a drag queen lésbica que fez milhares de pessoas dançarem no Lolla?

A fórmula está fazendo sucesso: Chappell acumula milhões de reproduções nas plataformas de música. Seu lançamento mais recente e de maior sucesso até agora, "Good Luck, Babe!", já soma mais de 270 milhões de reproduções no Spotify. "HOT TO GO!", que ganhou uma coreografia viral, conta com mais de 107 milhões de reproduções.

Ela, que diz ser "a artista favorita do seu artista favorito", tem entre seus fãs ícones como Elton John e Lady Gaga. Entre outras celebridades que já revelaram admirar Chappell estão Ariana Grande, Charli xcx, Sabrina Carpenter e a atriz Emma Stone. "É maravilhoso ver um verdadeiro talento sendo reconhecido", elogiou Elton John.

A volta por cima de Chappell Roan

Durante a pandemia, Chappell foi dispensada pela gravadora e voltou a morar com os pais. A menina-prodígio, que se mudou para Los Angeles após ser contratada por uma grande gravadora ainda no Ensino Médio, ficou sem dinheiro e precisou voltar para casa, no Missouri.

Ela decidiu dar uma última chance para a carreira de cantora enquanto fazia bicos em LA. Ela passou a trabalhar no drive-thru de uma loja de donuts e colocou o prazo de um ano para insistir na música.