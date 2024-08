Rock in Rio anuncia atrações do palco Supernova; descubra quem se apresenta

A curadoria é da Filtr em parceria com Zé Ricardo, curador do Rock in Rio. "A gente tenta encontrar um equilíbrio entre os artistas que a gente acha que merecem estar no palco e aqueles que a gente sabe que as pessoas vão querer ver. Óbvio que tem um foco no som urbano, porque a gente sente a garotada tá curtindo. A gente procura justamente o equilíbrio de ter um artista que está começando, como o LZ da França, até uma homenagem a uma banda como os Autoramas, que são batalhadores e tem a alma do artista independente. Diferentes tendências", sintetiza Roberto Verta, da Filtr.

O evento de anúncio contou com a presença de alguns nomes do line-up. O rapper Bin, que se apresentou no Espaço Favela na última edição, está feliz de voltar ao festival. "Não esperava que fosse voltar tao rápido. Expectativa tá alta. Representar Nova Iguaçu e a Baixada Fluminense. Vou apresentar meu álbum novo".

Já WC no Beat está feliz de fazer sua estreia solo. Ele já participou de um show do Criolo em uma edição anterior. "Feliz com o de representar Salvador, a Bahia. Podem esperar um show que vai fazer o Rock in Rio vir baixa, dançar, destruir tudo", diz ele, aos risos.

Line-up palco Supernova