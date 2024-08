Lou Garcia faz planos após 'Não Fosse Tão Tarde': 'MTG abriu uma porta'

O que ela disse

Lançada originalmente em 2022, "Não Fosse Tão Tarde" fez sucesso agora, com o MTG do DJ Luan Gomes. "É muito gratificante ver o rumo que ela está tomando, ainda mais depois de outra versão e outro tempo, depois de dois anos. Sou muito feliz e muito grata de pensar que fiz ela sozinha também. Quando eu vejo uma versão piseiro e uma versão forró, eu fico muito feliz porque lembro da época que escrevi ela e penso: 'É isso. Não desista. Vai dar tudo certo. Tudo tem seu tempo'", ressalta a cantora.

Produzindo um álbum após o hit que dominou a internet, Lou fala em fazer o "máximo" de músicas possíveis para reter o público que chegou até ela por causa do MTG. Ela planeja lançar um piseiro e até mesmo um forró, mas sem perder sua identidade.

Estou no processo de produção de um novo álbum e o que posso dizer é que estou tentando fazer o máximo de músicas que consigo para tentar pegar todos os tipos de público possíveis. Eu não sou uma artista que vai fazer vários MTG, porque não sou uma artista de funk. Acredito que o universo alternativo expande muita coisa. Vai que daqui a dois meses lanço um forró? Um arrocha? Pode ser que eu lance, mas ainda vai ter minha identidade.

Lou Garcia, sobre novas produções

Ela conta que o MTG de "Não Fosse Tão Tarde" já estava pronta, mas o potencial da música foi visto quando o DJ Luan Gomes postou um trecho no TikTok e foi visualizado por um milhão de pessoas, segundo a cantora. "A versão já estava pronta. O Luan já tinha postado ela no TikTok e estava tendo uma repercussão enorme. Cheguei para meu empresário e falei: 'E se a gente lançasse?'. Tem várias versões da música, mas pensei: 'Viralizou vídeo meu, bateu um milhão de visualizações e ninguém sabia que eu era cantora da música. Por que não pegar esse momento da música e fazer com que as pessoas enxerguem meu rosto?'".

Ansiosa pelos "próximos passos", Lou Garcia não se afoba em lançar novos projetos. "Acredito que o MTG abriu uma porta muito diferente para mim. Estou tentando, ao máximo, pegar esse público também, mas não saindo da minha identidade. Vem lançamentos pensando em como reter esse público".