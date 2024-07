Festivais são janela crucial para filmes brasileiros encontrarem público

A colunista afirma que esse mercado, majoritariamente ocupado por filmes norte-americanos, ganha com a divulgação de longas nacionais. "É por isso que a gente gosta de ir aos festivais: para ver como os filmes performam, como as pessoas sentem os festivais, como veem as produções."

Vitor Búrigo justifica com uma fala de Marcos Santuario, curador do Festival de Gramado, de que antigamente os filmes "morriam" em festivais, porque "sumiam" do cenário nacional. "Não tinha distribuição, nem incentivo? Hoje é um outro cenário. Inclusive, os filmes de Gramado deste ano já chegam com estreia marcada — o que é ótimo, dá um gás para eles", opina.

Vera Fischer ganhará homenagem em Gramado

O Festival de Gramado, um dos que mais movimentam esse cenário, confirmou que homenageará Vera Fischer com o Troféu Cidade de Gramado em sua 52ª edição — além dos já anunciados Jorge Furtado, Mariëtte Rissenbeek e Matheus Nachtergaele. O festival está previsto para acontecer entre 9 e 17 de agosto.

Vitor Búrigo lembra que Vera também foi homenageada em Vitória, e Flavia comemora o nome da atriz em Gramado. "Gostei dessa lista", disse.