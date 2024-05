Virada Cultural atraiu 4,5 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura de SP

Na Virada Cultural mais cara da década, ambulantes da zona sul reclamaram para a reportagem de Splash na noite de sábado da pouca participação do público. "Se tirei R$ 200, foi muito", disse uma das profissionais.

Outro aspecto que anda causando comoção em quem debate a Virada Cultural é a descentralização das atrações. Desde 2016, o evento passou a ocorrer, além do centro, em palcos montados em bairros distantes da região central. O público oscilou de lá pra cá —entre 2017 e 2024, variou de 1,6 milhão e 5 milhões de pessoas, conforme os boletins oficiais.

Um dos motivos de crítica nos bairros este ano foi a pouca divulgação. Na visão de entrevistados por Splash, o fato de se espalhar os shows pode ter contribuído para a pouca presença de pessoas nos bairros —que pouco sabiam da programação. Um dos comerciantes consultados pela reportagem, na zona sul, inclusive, afirma ser morador do bairro Santo Amaro e ter descoberto sobre a Virada Cultural somente pelo edital de chamamento para comércio nos shows.

Em nota enviada a Splash, no sábado, a Prefeitura diz que fez o possível. "O Município tem feito ampla divulgação do evento, já tradicional na cidade, com publicações nos seus canais oficiais (sites e redes sociais), apoio dos artistas que gravaram vídeos divulgando suas apresentações e convidando a população, anúncios nos relógios digitais, abrigos de ônibus, TV do metrô e spots em rádios, além da divulgação espontânea pelos diversos veículos de imprensa, inclusive o portal UOL", diz o texto.

A edição de UOL recebeu a primeira lista de atrações da Virada no dia 6/5, 11 dias antes do evento. Algumas atrações foram anunciadas depois disso. Para planejamento de divulgação, o prazo é bem apertado.

Público da Virada Cultural em suas últimas edições, segundo dados da Prefeitura