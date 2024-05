Rastapé revive carreira e emociona fãs de forró na Virada Cultural

O forró universitário paulista esteve presente, neste domingo (19), na Virada Cultural com o som do grupo Rastapé, que trouxe no repertório músicas de mais de 20 anos de carreira.

O que aconteceu

Apresentação com vários sucessos do grupo de forró. Os hits "Colo de menina" e "Beijo roubado" transformaram o Palco Butantã, na zona oeste da cidade paulistana, em um grande bailão de forró.

Os fãs estavam emocionados ao longo do show. O publicitário Pedro Moioli, 35, não escondia a emoção. "Eu ouvia o CD do Rastapé junto da minha irmã e isso nos aproximou porque ela adorava. Hoje eu estou religando todas essas lembranças com o Rastapé", contou.