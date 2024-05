Esvaziamento de público e intervenções policiais marcam show de Djonga

No fim da apresentação, Djonga foi para a galera e cantou parte das últimas músicas no meio do público.

A descentralização da Virada Cultural é um dos motivos para um público um mais reduzido na região.

Quando começou, em 2005, a Virada Cultural tinha como objetivo oferecer atrações e intervenções artísticas gratuitas no centro de São Paulo, por 24h, reforçando a ideia de "cidade que não para". Porém, a partir de 2016, sob a gestão de Bruno Covas, o evento se descentralizou e as atrações foram divididas em diversos bairros e regiões da cidade.