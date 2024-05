Virada: 'A administração não controla o cachê dos artistas', diz secretária

A secretária municipal da Cultura, Lígia Jalantonio Imagem: Reprodução Instagram

No fim de semana, parte do público e comerciantes criticaram a má divulgação do evento. Segundo Lígia, a expectativa é que esse processo melhore nos próximos anos, já que, nas últimas três edições, a programação de atrações foi divulgada apenas 10 dias antes do evento.

"Tivemos um público bom, sim, mas precisamos investir mais nessa divulgação territorial, em que a grande mídia não está acostumada."

Ela explica: "Cada subprefeitura tem um supervisor, que tem sua rede de contatos para disparar a divulgação, seja por grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, então queremos melhorar esse efetivo no ano que vem e aumentar o espaçamento entre a divulgação e o dia da Virada em si".

Nas primeiras horas da Virada Cultural, alguns comerciantes reclamaram sobre a pouca participação popular. Nas últimas horas de sábado (18), no entanto, as vendas melhoraram. Comerciantes consultados por Splash, no sábado, afirmaram nesta terça que a participação no evento, de fato, "valeu a pena". "O resultado final foi ótimo, o evento bombou", disse uma das ambulantes entrevistadas, que não quis se identificar.

Sobre essas oscilações nas vendas, Lígia aponta que o feedback de comerciantes foi positivo, de forma geral. Ela exemplifica o caso de uma ambulante na Arena São Miguel, que estava distribuindo cartões de seu negócio ali na região. "A Virada é um momento pontual, mas gera vendas depois. Foi uma oportunidade de divulgar o serviço dela ali no território."