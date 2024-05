Leonardo enaltece voluntários no RS e faz show com hits na Virada Cultural

Em uma de suas conversas com o público, que pouco interagiu mesmo com o astro, Leonardo falou sobre a situação do RS. Ele pediu que o público siga realizando doações e explicou sobre o quanto os voluntários são valiosos neste momento crítico.

Vamos continuar a ajudar as pessoas que precisam, nossos irmãos do RS, torço muito por eles. E os voluntários são de Deus mesmo. O pessoal não tem medo de pular na água pra salvar o outro Leonardo

Segredos do camarim do artista. Antes de subir ao palco, o artista conversou com Splash e mostrou que carrega um retrato de Leandro em sua mesinha de preparação. No palco, a parceria com o irmão, que morreu em 1998, segue lembrada com faixas como "Sonho por Sonho", "Pense em Mim" e "Talismã".

Antes de "Temporal do Amor", uma das baladas românticas marcantes da história da dupla, Leonardo chegou a apontar para o céu e ficou levemente emocionado.

Para completar o setlist, outros modões garantiram a animação do público, como "Telefone Mudo" e "60 Dias Apaixonado", e hinos, como "Boate Azul". "Essa não podia faltar", disse ele, apontando para a plateia.

Para encerrar a noite, o cantor agradeceu o público presente na Virada Cultural. Após performar "Cadê Você", ele disse algumas palavras de agradecimento. "Estou muito feliz de estar aqui, cantando pertinho de casa, obrigado, São Paulo", finalizou.