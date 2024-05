Roberta Miranda faz show praticamente VIP na Virada Cultural de SP

Roberta Miranda fez um show praticamente VIP na Virada Cultural de SP, na tarde deste sábado (18), no palco da Arena Capela do Socorro, na zona sul da cidade.

O que aconteceu

Os fãs da rainha do sertanejo chegaram com antecedência para o show da artista. A cantora, que já lotou teatros e participou de festivais em estádios, recebeu um público intimista, mas muito animado na cidade. Por volta das 17h, a artista subiu ao palco da Arena Capela do Socorro, na zona sul da cidade.

A apresentação foi praticamente VIP. No começo do show, uma média de 300 pessoas estavam perto das grades e sentadas em puffs, um pouco mais afastadas do palco, que viram a apresentação.