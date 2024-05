Público aprova Virada Cultural na zona sul: 'Descentraliza e ajuda a todos'

A Virada Cultural da Solidariedade chamou atenção pelo orçamento de R$ 60 milhões, mas a população parece não se incomodar tanto com o valor. Na frente da arena Capela do Socorro, na zona sul de São Paulo, uma estrutura com atividades infantis e ambulantes na Praça Nicolau Aranha Pacheco aquecia a expectativa para os shows musicais, que iniciam as 17h.

Na programação, estão confirmadas apresentações de Roberta Miranda, Michel Teló, A Dama, entre outros. Quem veio para ver a Rainha da Canção Sertaneja foi a aposentada Elisabete d Silva, 64. "Ela é muito romântica e minha vitrola estragou, precisava vir assistir ela", começou.



Sobre o valor orçamentário do evento, não há críticas. "É importante trazer para o bairro aqui, não tem esse tipo de ação. O Centro já tem bastante, e aqui tem menos e a classe não é tão evoluída, então precisa ter algo assim sempre", comenta Elisabete.

Para o administrador Daniel Costa, 58, a opinião é semelhante, mas seria melhor dosar o investimento. "É muito dinheiro, mas pra esse nível de shows, se quer agradar, tem que ser gente com nome. Assim o povo vem".