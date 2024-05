Virada Cultural: Dennis transforma Arena Anhangabaú em baile funk

Pela primeira vez na Virada Cultural, Dennis, 43, afirmou estar muito feliz com a participação. Ele prometeu e cumpriu: transformou o Palco Viaduto do Chá, na Arena Anhangabaú, centro de São Paulo, em um grande baile funk.

O que aconteceu

Dennis subiu ao palco no fim da tarde de domingo (19) com 20 minutos, mas não decepcionou. O show começou com a sequência de hits que ele costuma tocar em seu famoso Baile — incluindo os sucessos "Tá OK" e "Medley da Gaiola".