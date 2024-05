Virada Cultural: 'Uma honra dividir esse palco com a Joelma', diz Pabllo

Artista se apresentou no mesmo palco de Joelma, Léo Santana, Julian Marley e Djonga Imagem: Marcelo Justo/UOL

Entre as faixas está "Pra Te Esquecer", canção eternizada na voz da ex-cantora da banda Calypso.

Desde o começo da minha carreira, eu acreditei que seria importante incorporar ritmos brasileiros. Acho importante aproximar o forró e o brega do pop. É uma honra dividir o palco com a Joelma hoje. Pabllo Vittar

Após atraso, Pablo Vittar faz público dançar agarradinho

Apresentação começou com 50 minutos de atraso, após falha técnica. A artista embalou as músicas do novo álbum "Batidão Tropical 2" e os principais hits da carreira, como "Amor De Quê" e "K.O". As músicas do novo álbum fizeram o público dançar coladinho no Anhangabaú, em São Paulo.