Prejuízo na Virada: 'Se fiz R$ 200 até agora, foi muito', diz ambulante

Para os três comerciantes entrevistados por Splash, o resultado está bem abaixo do esperado e a pouca divulgação é a culpada pelo pouco retorno. Cláudia Almeida, 50, por exemplo, veio de Praia Grande, no litoral paulista, com sua barraca de caipirinhas e drinks em especial para a Virada.

Em sua primeira participação no evento, Cláudia afirma que esperava atender uma quantidade três vezes maior. "Se eu tiver ganhado R$ 200 até agora, foi muito. Se fosse usar esse dinheiro para abastecer o carro, nem chegaria em casa", lamenta Cláudia, que trabalha há 3 anos com o negócio. "Como minha maior perda é de frutas, o prejuízo não vai ser tão grande."

Já para o casal de comerciantes, Anderson Joaquim dos Santos, 26, e Renata Silva de Andrade, 28, que compareceram com sua barraca de açaí e drinks, o arrecadado não havia atingido nem R$ 100. "Esperávamos ganhar 2 mil reais neste fim de semana e, no fim, não vamos recuperar nem o dinheiro pago de taxa para estar aqui", completa Renata.

Pouca divulgação

Anderson acredita que houve falha na divulgação do evento, já que é morador de Santo Amaro, também na zona sul. "Pra mim é uma vergonha ter a Roberra Miranda e ver esse pouco de gente. Não vi divulgação nenhuma nas redes sociais da região mesmo, as pessoas mal sabiam que ia ter a Virada aqui no Socorro."

Administrador da Costela no Bafo, o microempreendedor Luciano Santos, 42, concorda com os colegas e critica a divulgação ruim do evento este ano. "Precisamos de mais divulgação, até porque teve muito investimento. Mesmo sendo R$ 60 milhões o orçamento, sou a favor de usar se tem esse valor para a cultura, ajuda a girar a economia, mas precisamos que seja divulgado de verdade", reforça ele, que tem dúvidas se voltará com sua barraca para a Arena Capela do Socorro neste domingo (19).