Edi Rock sobre a Virada Cultural: 'Descentralização foi uma grande sacada'

Edi Rock se apresentou na Virada Cultural de 2024 Imagem: Bruna Bento/UOL

Para o músico, a saída do evento apenas do Centro da cidade foi "uma grande sacada": "Quando você tira apenas do Centro e manda para os quatro extremos, você está pacificando e organizando. Isso é levar disciplina e acesso à família e a quem não tem condições de sair da quebrada."

Estar cantando na Brasilândia é uma grande honra. É como se eu estivesse levando uma mensagem para o meu eu do passado. Edi Rock

A respeito do momento atual do rap, Edi Rock exaltou a variedade de subgêneros produzidos: "Gosto da cena atual do rap porque cresceu muito. Se expandiu para vários outros horizontes. Hoje vários subgêneros saem de dentro do rap, era algo que só víamos nos Estados Unidos."