Marvvila pede Virada Cultural no Rio de Janeiro: 'Seria incrível'

Marvvila foi uma das atrações da Virada da Solidariedade no palco Brasilândia neste domingo (19). A cantora pediu um evento com os mesmos moldes no Rio de Janeiro e afirmou que seria incrível.

O que aconteceu

A cantora afirmou sobre a oportunidade se apresentar na Virada Cultural. "Uma honra estar aqui no meio de artistas tão incríveis. A Virada é pensada para as pessoas se divertirem, se jogarem e serem felizes. Já tive do outro lado, na plateia pedindo uma oportunidade. Hoje é uma honra poder estar aqui", disse ela, que conversou com Splash após o seu show.

A respeito de seu estilo musical, ela disse que procura fazer misturas com o pagode. "Sou eclética total, mas sou uma mulher pagodeira e safada. Tudo que trago nos meus shows de outros estilos é sempre no ritmo do pagode. Como sempre brinco, tudo fica bom com pagode. Misturamos muita coisa e a galera gosta", afirmou.