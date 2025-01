'Nosferatu': sedutor, clássico é reimaginado como pesadelo gótico feminista

Robert Eggers (de boné) comanda o set de 'Nosferatu' Imagem: Universal

A melhor decisão criativa foi se afastar do visual "clássico" do Nosferatu, a criatura longilínea imortalizada pelo ator Max Schreck no clássico de 1922, sua calvície ressaltando as orelhas pontudas e o horror de seus olhos profundos. Se Klaus Kinski lhe concedeu dignidade ao manter essa composição, filmes como "O Que Fazemos Nas Sombras" o aproximou da paródia.

Inesperada, a mudança não só é parte do apelo do novo filme, como dialoga de forma mais estreita com as origens do vampiro entre a nobreza da Europa Central. Neste "Nosferatu", Orlok sugere sua linhagem mesmo em seus trajes decrépitos, imponente com sua voz de comando. Visualmente e vocalmente, o trabalho espetacular de Bill Skarsgård é o pilar de um pesadelo gótico verdadeiramente perturbador. Mesmo que, profundamente imerso no papel, seja impossível enxergá-lo.