Jovem Nerd traz Caverna do Dragão de volta em stop motion

Jovem Nerd e Azagal anunciaram na CCXP 24 que trarão "A Caverna do Dragão" de volta com o lançamento de "O Episódio Perdido". A produção stop motion é uma parceria com a Hasbro e conta com a dupla como produtora. A inspiração surgiu durante um episódio do NerdCast sobre a obra.

Durante a apresentação, foi exibido um trecho. Os dubladores são os originais da serie.

A Própria Carne

Filmado em Farroupilha, o filme de terror "A Propria Carne" ganhou detalhes durante a CCXP 24. O longa independente acompanha três soldados brasileiros que desertam durante a Guerra do Paraguai. Em busca de sobrevivência, eles acabam em uma casa misteriosa que esconde horrores piores do que os do campo de batalha.