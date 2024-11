'Herege': Hugh Grant questiona a veracidade da fé em bom terror religioso

Mesmo que suas presas por vezes rebatam sua verborragia, o recado fica claro: se não existe Deus, suas preces são vazias.

Hugh Grant atrai Sophie Thatcher e Chloe East para sua arapuca religiosa em 'Herege' Imagem: Diamond

Ainda que "Herege" pese no texto, o filme não abandona a dobradinha sangue e violência que atrai os devotos do gênero. Existe o cuidado, contudo, em não deixar as ideias de lado para abraçar o slasher, mesmo quando o mistério revelado não faça muito sentido e os diretores apelem para um ex machina sem vergonha no clímax.

Seu maior predicado, no entanto, é ser um filme de terror religioso que não descamba para os clichês. Não há corpos possuídos ou entidades demoníacas, não existe a presença do sobrenatural ou soluções místicas.

"Herege" ganha pontos em ser pop (as referências vão de Radiohead ao gibi do Monstro do Pântano) e enxuto e ao fazer a plateia questionar suas crenças. Nem precisava ir tão longe: Hugh Grant como um fanático passivo agressivo, tenha fé, vale uma espiada.