Agressivo e disperso, 'Coringa: Delírio a Dois' tropeça em sua ambição

O problema em ter uma arma de munição tão fragmentada é que, além de atingir o alvo, sobram estilhaços para todo mundo. Do público casual ao entusiasta de adaptações de HQs, "Coringa: Delírio a Dois" faz o possível para desagradar a todos. Esse tipo de desconstrução seria até bem vinda se Todd Phillips fosse um cineasta mais seguro e se o filme soubesse exatamente o que ele quer ser.

Na prática, "Delírio a Dois" equilibra vários pratos. É um musical, como alardeado desde sua concepção. Mas é também um romance trágico e um filme de tribunal. Espremida entre tantas opções está a história de um homem que se tornou assassino ao ver sua sanidade se esfarelar, tentando agora encontrar seu eixo entre o papel de vítima e seu novo status como símbolo do combate a "tudo isso que está aí".

Lady Gaga e Joaquin Phoenix em 'Coringa: Delírio a Dois' Imagem: Warner

Após os eventos em "Coringa", Arthur Fleck encontra-se confinado no Arkham, hospital do sistema presidiário, enquanto espera ser julgado. Arthur é passivo, alheio aos tumultos que seus crimes possam ter estimulado. Mastigado pelo encarceramento e molestado pelos carcereiros, ele é uma sombra —física e mental— do sujeito confiante e sedutor revelado pela maquiagem do Coringa.

O plano de sua advogada (Catherine Keener) é provar que Fleck e o Coringa são entidades distintas, e um não pode ser imputado pelos crimes do outro. É uma estratégia lógica que se complica quando Fleck se encanta por Lee Quinzel (Lady Gaga), uma interna de menor periculosidade que gradativamente revela sua admiração pela "celebridade", ressaltando a importância de seus atos ante uma legião de admiradores. O romance é tão inverossímil quanto inevitável.

Phillips não esconde que a personagem de Gaga dá voz justamente a essa fatia de entusiastas —brancos, héteros e solitários como Fleck— que enxergam no caos e na violência a resposta para suas próprias deficiências. Não é por acaso que ela também seja retratada como alguém pouco confiável, narcisista e sem muitas nuances. Pode funcionar como proposta, mas é inerte como construção de personagem. Gaga, mais sóbria que o habitual, também não ajuda.