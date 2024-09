'Pinguim' faz o mundo de Batman funcionar sem a sombra do Homem-Morcego

Ambientado uma semana depois dos eventos mostrados em "Batman", com a morte do chefão Carmine Falcone e a destruição de parte de Gotham, "Pinguim" começa com Oz acompanhando Alberto, herdeiro do império que busca reorganizar o fluxo de drogas para a cidade. Não tarda para Oz tomar uma decisão impulsiva e ser obrigado a traçar um plano para tomar o controle do submundo.

Colin Farrell em 'Pinguim' Imagem: Max

Séries derivadas de filmes de sucesso são, na maioria dos casos, um convite à frustração - a ausência do protagonista mais chamativo, no caso o Batman, traz a impressão de sobra de feira. Entretanto, "Pinguim" transforma essa fraqueza em triunfo ao equilibrar a extravagância da Gothan City fantástica, com todos os clichês de tramas de mafiosos, com um simulacro de realismo emprestado do melhor que o gênero pode oferecer.

Povoando esse mundo atraente e visualmente estimulante, a série traz uma coleção de coadjuvantes poderosos. Descontando o jovem Victor Aguilar (Rhenzy Feliz), posicionado como "parceiro" do Pinguim e que serve para a trama ser verbalizada, o elenco é superlativo. Clancy Brown traz seriedade ao papel de Salvatore Maroni, traficante poderoso que comanda a operação mesmo atrás das grades. Mark Strong surge como Carmine Falconi em flashbacks, assumindo o papel que foi de John Turturro no cinema.

O maior acerto de "Pinguim" foi escalar a espetacular Cristin Milioti como Sofia Falcone. Filha de Carmine, ela é uma serial killer que ganha liberdade depois de uma temporada no Asilo Arkham e se posiciona como antagonista de Oz na disputa pelo poder em Gotham. A atriz injeta cada movimento com um senso de perigo e imprevisibilidade que completa os trejeitos mais grosseiros desenhados por Farrell.