'Agatha Desde Sempre' passa longe do clube de meninos superpoderosos Marvel

Ainda assim, é um respiro dentro da engrenagem da Marvel, e o tipo de história que pede para ser mais explorada. Super-heróis ainda são a força motriz do estúdio, mas especiais como "Lobisomem na Noite" mostram o quanto esse universo é vasto e colorido. Nem toda história precisa ser parte de uma saga, nem toda ameaça coloca a galáxia em risco.

Não existe em "Agatha Desde Sempre" a ambição de "WandaVision", que trouxe a cola entre as produções de cinema e as séries de streaming da Marvel em uma escala até então inexistente na cultura pop. Pode até ser que a série estreite seus laços com o universo expandido antes de terminar, mas não seria nenhum pecado se mantivesse o clima de festa do pijama para amigas pré-adolescentes.

Claro que o fã "tradicional" da Marvel, a marmanjada que verteu lágrimas em "Deadpool & Wolverine" depois de xingar muito "As Marvels" nas redes sociais sem ao menos ver o filme, vai arriscar uns 20 minutos de "Agatha Desde Sempre" e desistir, reclamando da ausência de personagens mais parrudos. Tudo bem. Essa turma ultimamente só sabe reclamar.