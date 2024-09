Demi Moore ressurge em grande forma no bizarro e fascinante 'A Substância'

Essa ruptura sela o enlace definitivo de "A Substância" com o body horror, gênero em que a transformação física executada da maneira mais grotesca assume a narrativa. É uma escolha que condiz com a escalada aos extremos proposta pelo filme e dialoga com o próprio dilema experimentado por Demi Moore/Margaret Qualley.

O caminho do horror biológico, porém, é delicado e escorregadio. David Cronenberg talvez seja seu maior expoente, como visto em "A Mosca" e "Crash". Recentemente, Julia Ducournau encarou a fera de forma esfuziante em "Titane". Fargeat, por sua vez, perde o pulso, até então impávido, para costurar as duas partes de seu filme.

'A Substância' flerta pesado com o horror biológico Imagem: Imagem

Talvez tenha lhe faltado maturidade para buscar um entrosamento maior com sua equipe, em especial com seu time de montagem. Aparar as arestas gritantes poderia aliviar a metragem sem perder a intensidade, já que os 20 minutos derradeiros de "A Substância" ameaçam minar uma discussão até então conduzida de forma espetacular em um filme irretocável.

É compreensível que Coralie Fargeat, que teve seu roteiro premiado em Cannes, tenha buscado um clímax tão repulsivo e extavagante para coroar sua obra com uma assinatura indelével. Não precisava. É na imagem de Demi Moore ante o espelho, congelada mortalmente pela insegurança, que "A Substância" encontra sua força. Quando uma atriz se dispõe a expor sua vulnerabilidade de maneira tão honesta, madura e corajosa, outros artifícios se tornam supérfluos.