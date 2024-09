Anárquico e vibrante, novo 'Beetlejuice' é puro suco de Tim Burton

Winona Ryder e Michael Keaton se reencontram em 'Beetlejuice Beetlejuice' Imagem: Warner

Michael Keaton, claro, nasceu para esse papel. Poucos atores se entregam de maneira tão natural e extraordinária a um personagem. A diferença é que Keaton entende perfeitamente o que faz Beetlejuice funcionar. Não são seus poderes sobrenaturais, e sim sua personalidade. Ele não é um demônio, e sim uma mistura de funcionário público com vendedor de carros usados, um malandro de ótima lábia e senso de humor rápido e afiado.

Assim como em "Os Fantasmas Se Divertem", Keaton tem pouco tempo em cena, mas o necessário para fazer não só a trama principal fluir, como também para amarrar todas as outras sem que elas se atropelem. Não atrapalha, claro, todo o elenco estar na mesma sintonia. Absolutamente todo mundo, e não só as veteranas nesse mundo, pareciam não se divertir em um set há tempos. Essa leveza, claro, respinga do lado de cá.

Segurando todo o circo em pé temos Tim Burton em estado bruto, com todas as suas idiossincrasias e assinaturas. É um prazer ver um dos cineastas mais originais e únicos do cinema tão seguro em sua direção, tão preciso em suas decisões. Mesmo que o filme ameace ceder sob o próprio peso, e que Burton deliberadamente flerte com o caos, ele é firme em sua visão. Não existe um osso cínico aqui, não é um caça-níqueis: "Beetlejuice Beetlejuice" é o trabalho de um artista que sabe do que gosta e como gosta.

Monica Belluci eleva o elenco de 'Beetlejuice Beetlejuice' Imagem: Warner

Uma máquina movida a nostalgia pode, afinal, voar acima do óbvio. É honesto criar um remix de melhores momentos de sua própria criação, do visual deliciosamente artificial aos efeitos artesanais, com retoques digitais em um segundo plano distante, quanto a intenção é orgânica. Não existe ambição em superar o primeiro filme, e sim em continuar sua narrativa com o mesmo charme lúdico.