'Filmar comida é complicadíssimo', diz diretor de 'Estômago 2'

A rotina muda com a chegada de Dom Caroglio (Nicola Siri), capo de uma família mafiosa da Itália, deportado para cumprir pena no Brasil. O que começa como uma relação amistosa entre as duas facções aos poucos escala para um estado de guerra que ameaça romper o equilíbrio culinário alcançado por Nonato.

Nicola Siri e Paulo Miklos em cena de 'Estômago 2', com João Miguel ao fundo Imagem: Divulgação

No intervalo entre as duas produções, Marcos Jorge observou a renovação do público de "Estômago", que teve um início modesto no cinema em 2007 e cresceu no boca a boca, ganhando adeptos a cada nova plataforma. "O filme passou do cinema para o dvd e explodia sempre que era disponibilizado de forma clandestina no YouTube", lembra o diretor. "O processo para criar o novo filme começou cerca de oito anos depois do primeiro filme, e a gente levou o tempo que o roteiro precisava para amadurecer."

Claro que o cinema em 2024 é um animal diferente do cinema em 2007, e essas mudanças foram incorporadas. "Houve uma clara atuação tecnológica, com um olhar mais cuidadoso com os muitos efeitos especiais", continua. "Mas também houve a preocupação em conversar com o público do cinema de hoje, como uma atenção maior com os personagens femininos."

Nicola Siri praticamente rodou dois filmes em "Estômago 2": todas as cenas no presídio e todo o prólogo, mesclado na montagem, que narra os eventos na Itália que o trouxeram ao Brasil. "O Marcos me deu um personagem que não é o insuportável italiano clichê", diverte-se o ator, que tem mãe brasileira e pai italiano. "Ele me deixou muito próximo de todo o processo justamente para ter essa verossimilhança."