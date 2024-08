O fantástico 'Tuesday - O Último Abraço' é reflexão delicada sobre a morte

O silêncio de mãe e filha, reforçado por um véu equivocado de normalidade, é estraçalhado quando Tuesday recebe a visita da Morte, materializada como uma arara imponente que fala com voz grave e solene (cortesia do ator nigeriano Arinzé Kene). Antes de ser levada, porém, a jovem inicia uma conversa com a criatura, que lhe concede assim a brevidade de mais tempo.

As consequências de distrair a Morte de seu trabalho incessante e necessário são agravadas quando Zora é apresentada à situação. Em uma demonstração insuspeita de instinto materno, ela toma uma atitude que estremece não só sua relação com Tuesday, como reverbera de forma inesperada em todo o mundo.

Lola Petticrew e Julia Louis-Dreyfuss em 'Tuesday - O Último Abraço' Imagem: Paris

É nas entrelinhas desse cenário fantástico que Pusic desenvolve uma discussão sóbria acerca da sombra da morte e da cacofonia de emoções que orbitam sua chegada. "Tuesday" passa pela negação ao desespero, pela barganha à aceitação, com a fantasia colorindo questionamentos reais de forma muito bonita e delicada. O resultado lembra o desconforto agridoce de filmes como "Sete Minutos Depois da Meia-Noite" e "Sombras da Vida".

A enorme ambição de "Tuesday" esbarra na inabilidade de Daina O. Pusic em manter um tom consistente —a trama intimista é por vezes atropelada pelo flerte com um escopo que o filme simplesmente não alcança. É um tropeço menor que a cineasta mostra estar mais do que qualificada a superar.

Qualquer atropelo, vale ressaltar, é compensado pelo trabalho superlativo de seu elenco. Se Lola Petticrew é um achado, é Julia Louis-Dreyfus quem apresenta uma performance arrebatadora, ancorada em uma composição multifacetada que vai do humor cáustico trazido pelos momentos mais extravagantes à dor profunda causada pelo pesar e a incerteza do amanhã.