'Ninguém se negou a aparecer no filme', diz diretor de Deadpool & Wolverine

"A essa altura, com o filme estreando em poucos dias, é incrível que muitas de suas surpresas tenham sido preservadas." O diretor Shawn Levy sabe do que está falando. No comando de "Deadpool & Wolverine", ele entende que, na era de redes sociais e informação supersônica, manter um segredo é quase impossível.

Aparentemente, o esforço desta vez compensou. Com a contagem regressiva para a estreia da aventura chegando ao fim, os fãs continuam especulando quais personagens do universo dos X-Men dão as caras no filme. O controle dessa narrativa permanece com o estúdio, que revelou algumas surpresas unicamente nos trailers.