Bronca de Luciano Huck em Carlinhos Maia serve para todos os influencers

Mais uma vez assumindo o papel de vítima, o influencer Carlinhos Maia, durante participação no Domingão com Huck, quis se livrar das cobranças que sofre por comentários e atitudes, digamos, questionáveis alegando que o público deveria levar menos a sério quem faz vídeos caseiros. "As pessoas querem cobrar de alguém que veio de uma cozinha do interior do Nordeste que a gente entenda sobre tudo o que acontece, com embasamento", justificou Maia.

Luciano Huck, porém, não passou pano e, com uma elegância e uma serenidade que Carlinhos Maia desconhece, disparou: "Com o tempo a gente vai ganhando maturidade, vivências, você passa a ter consciência do privilégio que é ter tanta gente te seguindo e a responsabilidade que isso traz. Junto com o sucesso vem a responsabilidade. Junto com reconhecimento, vem ainda mais responsabilidade, de saber que o que você fala pode influenciar muita gente."

A invertida de Luciano Huck não serve apenas para Carlinhos Maia. Esse sermão pode (e deve) ser estendido para todas as figuras públicas que gozam de alguma visibilidade. Quem fala para o público (independente do tamanho) tem que se informar e ter muito cuidado com as mensagens que passa. Colocar a culpa de opiniões e atos equivocados na conta da origem humilde não só é um tanto desonesto como também é uma justificativa preguiçosa. Quem tem dinheiro para ostentar grifes internacionais, também tem condições (e tempo) para se educar e aprimorar seus conhecimentos.