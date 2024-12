Luciana Braga: 'Só entrei em 'Tieta' porque Gloria Pires saiu da novela'

Como você foi parar em "Tieta"?

Estreei na TV em "Sinhá Moça" (1986) pelas mãos de Nilton Travesso. Em seguida, José Wilker virou diretor artístico da Manchete e, por conhecer meu trabalho, ele me convidou para protagonizar a novela "Helena". Depois eu fiz "Olho Por Olho", uma novela moderna demais para seu tempo, era uma novela muito ousada e corajosa.

Após passagem pela Manchete, fui passear na Europa. Queria descansar porque tinha feito três trabalhos na sequência. Quando estava lá, a Globo me ligou para fazer "Tieta".

Até hoje não sei como me acharam e quem teve a ideia de me escalar. Depois soube que, originalmente, Gloria Pires viveria Leonora, e Lídia Brondi seria Imaculada. Só entrei em "Tieta" porque Gloria Pires saiu da novela e Lídia Brondi ficou com papel que seria dela.

Quais suas memórias sobre os bastidores?

É o encontro que tive com Ary Fontoura. Ele é de uma generosidade ímpar. Tinha tido experiências com outros veteranos que não foram boas. Rolava um ciuminho com a gente que estava começando. Ary fazia de tudo para eu brilhar. Ele foi muito amoroso e parceiro. Eu me lembro que fiquei bastante assustada com o sucesso.