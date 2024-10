Não está na hora de deixarmos Lídia Brondi em paz?

Meses atrás, ventilou-se o desejo da Globo ter planos de convidar Lídia Brondi para fazer uma participação no remake de "Vale Tudo". Recentemente, a notícia foi confirmada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, que informou que a emissora não planejava oferecer um personagem para a ex-atriz, mas que gostaria que ela aparecesse de forma discreta em um dos capítulos, uma espécie de "easter egg". Lídia recusou a proposta.

Apesar de ter se afastado da televisão em 1992 para se dedicar à psicologia, área em que atua até hoje, Lídia Brondi segue no imaginário dos espectadores e qualquer aparição pública que ela faça ganha proporções gigantescas na mídia e nas redes sociais. Toda essa curiosidade e todo esse alvoroço é compreensível, já que Lídia Brondi interpretou personagens memoráveis em novelas de enorme sucesso, como "Dancin Days", "Roque Santeiro", "Tieta" e "Vale Tudo". Soma-se a isso a decisão de uma estrela da TV abandonar uma vida e uma carreira vistas como o suprassumo do sucesso para ter uma rotina anônima e temos a construção de um mito. É natural que haja um interesse em torno de Lídia Brondi e que os fãs ainda sonhem com uma volta triunfal da ex-atriz às telas, entretanto, após 32 anos longe dos holofotes, será que não está mais do que claro que ela está em paz com sua escolha de não fazer mais novela?

Numa sociedade em que ser uma celebridade representa um enorme status, a opção pelo anonimato gera estranheza, mas querer que alguém que optou por abandonar a fama retorne a uma vida pública é, em algum nível, violento, além de absolutamente desnecessário. É preciso entender que as pessoas têm o direito de abrir mão de posições e acessos que muita gente almeja e enxerga como o ápice da existência humana. Ninguém é obrigado a manter um estilo de vida ou um trabalho para satisfazer projeções alheias.