'Tieta' nos lembra como era bom ter atores sem harmonização facial na TV

Cheia de expectativas, a reestreia de "Tieta" no Vale a Pena Ver de Novo agradou os noveleiros de plantão. O primeiro capítulo do folhetim foi exibido sem grandes edições e a Globo ainda conseguiu melhorar consideravelmente o nível da imagem da produção, que foi gravada há 35 anos com uma tecnologia bem menos moderna que a usada atualmente. Perfis no X (antigo Twitter), que divulgam audiência das emissoras abertas, publicaram que "Tieta" chegou a marcar 16 pontos em alguns momentos na Grande São Paulo.

A melhor surpresa do capítulo de estreia de "Tieta" foi ver que a Globo não cortou, nem abreviou as cenas mais sensuais da novela, respeitando bastante o espírito da obra. Além da aparecer bem à vontade nas dunas de Santana do Agreste, a jovem Tieta (Claudia Ohana) apareceu em sequências com voltagem sexual ao lado dos personagens de Herson Capri e Marcos Winter.

Com um capítulo redondo, "Tieta" mostra que as novelas do passado conseguiam ser mais eficazes em apresentar a trama principal e os seus personagens do que muitas produções atuais. Em pouco mais de meia hora, o público entende perfeitamente quem é Tieta, sobre o que se trata a história e quais conflitos vão emergir daquele universo.