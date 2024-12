Humor afiado de Paulo Vieira salva Troféu Melhores do Ano da mesmice

Como frisou em seu discurso ao vencer a categoria humor, Paulo Vieira tem um compromisso com a liberdade e é essa coragem de dizer tudo o que pensa com muita graça que o faz ser uma figura tão necessária na Globo. Paulo Vieira foge do óbvio e não recorre à tiradas fáceis para arrancar gargalhadas do público. Ele mescla um humor com popular com sarcasmo, fazendo rir ao mesmo tempo que dá aos espectadores a oportunidade de refletir.

Na edição de 2024 do Troféu Melhores do Ano, Paulo Vieira dividiu os melhores momentos da premiação com uma presença inusitada: Patrícia Abravanel. A apresentadora do SBT apareceu ao vivo no palco do Domingão para homenagear o pai, Silvio Santos, falecido em agosto. Carismática e segura de si, Patrícia estava tão à vontade que fez um discurso para lá de espontâneo falando de Jesus, Walt Disney e Silvio Santos, além de jogar aviõezinhos de dinheiro para a plateia.

Para espantar o marasmo que costuma marcar o Melhores do Ano, espera-se que, no próximo ano, a Globo dê mais espaço para Paulo Vieira e invista em mais participações inusitadas, como a de Patrícia Abravanel, pois são esses momentos que reverberam e geram conversa nas redes sociais.