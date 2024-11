Matheus Souza: 'Bruna Marquezine usa seu poder para valorizar o roteirista'

Por que as produções brasileiras que investem na comédia romântica e no romance ainda não conseguem dialogar com os brasileiros com a mesma intensidade que as produções americanas do mesmo gênero?

Muita gente no audiovisual brasileiro trata a comédia romântica como um "gênero menor", algo apenas comercial. Eu, honestamente, amo comédias românticas. A Bruna também. Outro problema é o processo que os autores passam ao desenvolver seus projetos hoje em dia. São muitos executivos diferentes opinando coisas diferentes, sugerindo caminhos diferentes. Ouso dizer que nunca é culpa dos artistas. Temos roteiristas incríveis no Brasil. Mas é muito difícil que o resultado não seja genérico quando tem tanta gente interferindo.

É claro que isso também acontece fora do Brasil, esse modelo inclusive foi importado de produções americanas. Mas eu estive em Los Angeles durante a greve dos roteiristas e, conversando com meus amigos de lá, ficaram todos chocados com o que a classe passa no Brasil. O mínimo de direito deles é muito maior que o nosso máximo. E isso tudo nem faz sentido do ponto de vista comercial. A era do streaming gerou tantas obras genéricas, que os maiores sucessos de público são projetos autorais (vide a "Barbie" da Greta Gerwig e o "Oppenheimer" do Nolan).

"Amor da Minha Vida" está se tornando o meu trabalho de maior alcance até agora. Qual foi o segredo? A Bruna Marquezine utilizando de seu poder e influência para garantir que meu texto fosse valorizado e respeitado. Ela é uma grande artista que sempre fez questão de valorizar minha arte (e vice-versa). Ela sempre faz questão de citar meu nome em entrevistas, em lembrar de onde tudo aquilo que as pessoas estão amando surgiu.

Não tem como negar que um dos grandes atrativos da série é a presença de Bruna Marquezine. Como você seduziu Bruna para que ela topasse fazer o projeto já que Bruna é uma das atrizes que mais recebe propostas de trabalho?

A Bruna já conhecia e gostava do meu trabalho, e eu realmente criei tudo do zero pensando nela desde o primeiro segundo. Acho que foi um "amor profissional à primeira vista". Quando a produtora ofereceu o projeto para ela, a Bruna aceitou na hora. Na nossa primeira reunião online, já estávamos fazendo piadinhas internas como se fôssemos amigos de décadas. Foi um encontro de almas.

Acho que os atores que conhecem meu trabalho sabem que sou um diretor/roteirista que só faz o que acredita. Para mim, não faz o menor sentido trabalhar em um projeto que não tenha a minha cara. Isso, claro, não é uma garantia de que o resultado será bom. Até porque não dá para garantir que um projeto será bom ou ruim, que será um sucesso ou fracasso. O máximo que eu posso garantir é que vai ter uma visão sólida, que vai ter o meu estilo. Que tem gente que ama, gente que odeia, gente que não se importa... Mas é o Matheus ali. Meus ídolos construíram uma carreira assim. E é o que eu busco. Até o comercial de cerveja que eu escrevi porque precisava de dinheiro e ajudar financeiramente minha família tem o meu estilo de escrever diálogos.

O meu método de escrever e dirigir também é voltado para extrair o melhor dos atores. Eu vim do teatro, amo dirigir atores. Sou ator. Meus melhores amigos são atores. Atores e atrizes me deram acolhimento nas piores fases da minha vida e devo muito a eles.