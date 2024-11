Série sobre Luva de Pedreiro expõe o vazio do mundo dos influencers

Minha primeira reação quando a Max anunciou uma série documental sobre o Luva de Pedreiro foi: "O que esse rapaz tem de interessante para protagonizar um projeto em uma das maiores plataformas de streaming do mundo?". Naturalmente, acreditei que a aposta da Max se devia aos números expressivos que Luva de Pedreiro possui nas redes sociais: são 21,8 milhões de seguidores no Instagram e 25,3 milhões de pessoas que o acompanham no TikTok. Se 1% da comunidade de Luva de Pedreiro assinasse a Max para ver a série, o investimento já teria valido a pena.

Se minha hipótese para o motivo da Max realizar uma série sobre Luva de Pedreiro está certa, eu ainda não descobri. O que posso garantir após assistir aos três episódios de "Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada" é que a produção vai muito além de retratar a história do jovem baiano Iran Ferreira, que conquistou o mundo com sua simpatia e simplicidade. Apesar de impressionante, a trajetória de Luva de Pedreiro, que é quase uma versão masculina de um conto de fadas, serve de pano de fundo para debatermos um tema maior: o vazio do mundo dos influencers.

Oriundo de Tabua, um povoado minúsculo no sertão da Bahia, Iran foi alçado ao estrelato sem qualquer preparo e com toda inocência que se pode esperar de uma pessoa que nasce e cresce em uma região bastante isolada. A ascensão meteórica somada à falta de experiência de vida e de uma formação cultural mais sólida fazem com que Iran se torne praticamente uma marionete nas mãos de quem vê no rapaz uma fonte inesgotável de renda. Assistindo aos episódios de "Luva de Pedreiro - O Rei da Jogada", notamos sem qualquer esforço o quanto Iran é visto e é tratado apenas como uma grande mercadoria, que todos tentam tirar o máximo de proveito e lucrar em cima. No frenesi em que é lançado, Iran não tem tempo de elaborar a mudança radical que experimenta, tornando-se um grande fantoche que vive dos significados e das funções que os outros lhe dão.